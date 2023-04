Il mercato dei SUV è in costante crescita in Italia e uno dei top player di questo settore è la casa tedesca Mercedes Benz. Nelle prossime righe di questo articolo cercheremo così di approfondire i diversi modelli disponibili in questo 2023 grazie anche al prezioso contributo di Trivellato.it, concessionaria ufficiale Mercedes con 14 sedi in Veneto, tra le province di Vicenza, Padova, Rovigo e Verona che da oltre 100 anni si occupa della vendita di auto di lusso della celebre casa automobilistica di Stoccarda.

I modelli più apprezzati dei SUV Mercedes nel 2023

La nuova Mercedes GLA è l’auto dalla quale partiamo. Il restyling del 2023 del suv compatto prevede un allestimento di serie maggiormente completo con volante in pelle, i sedili comfort e il doppio schermo indipendente dei comandi sul cruscotto.

Passiamo poi alla nuova Mercedes GLB, che è in grado di offrirvi ancora più spazio e comfort alla guida. Suv molto versatile e generoso a livello di spazi, è dotato di un display widescreen per il conducente con il quale si possono controllare tutti i comandi di bordo. Il SUV molto spazioso può essere anche trasformato in un’auto a 7 posti grazie ai due sedili estraibili al fondo.

La nuova Mercedes GLB è anche disponibile nella versione sportiva ad alte prestazioni AMG.

Infine, abbiamo il modello GLC Coupé, che riesce a fondere le caratteristiche di un SUV moderno con l’eleganza che da sempre contraddistingue la casa di Stoccarda. Comfort e tecnologia a servizio di un’esperienza di guida senza precedenti.

Da non dimenticare la possibilità di valutare anche l’acquisto di una GLE o della sua versione Coupé. Anche qui abbiamo un design elegante e al tempo stesso una linea sportiva che vi farà letteralmente innamorare del veicolo. La scelta dell’allestimento non è delle più scontate: a seconda delle vostre preferenze potrete scegliere l’allestimento Advanced, Advanced Plus, AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus.

I SUV elettrici di casa Mercedes

Mercedes ha anche pensato alla transizione ecologica che dovrà essere eseguita entro il 2035 e per questo motivo ha dato vita a dei nuovissimi modelli ibridi plug in.

Tra i suv elettrici di maggior successo troviamo EQE SUV e Mercedes EQS SUV, insieme a EQA, EQB ed EQC.

Il motore elettrico di casa Mercedes vanta una batteria di ultimissima generazione che è in grado di avere una durata notevolmente superiore rispetto alle altre presenti sul mercato. Inoltre, grazie alla concessionaria Trivellato, avrete a disposizione all’interno della scheda di ogni veicolo presente sul sito web l’innovativo Equalizzatore Trivellato, software che vi permetterà di comprendere nello specifico l’autonomia del mezzo, i suoi consumi, le spese di manutenzione ordinaria che dovrete affrontare nel corso degli anni e non solo.

Per semplificare la vostra nuova routine giornaliera avrete anche modo di identificare con grande facilità le stazioni di ricarica più vicine alla vostra abitazione.

Trivellato da anni è concessionaria ufficiale Mercedes – Benz e smart ed è anche l’unico AMG Performance Center in Veneto. Questo significa una grande esperienza nel settore automobilistico che sarà totalmente a vostra disposizione nel supportarvi nella scelta della vostra auto ideale e nell’aiutarvi ad acquistare la vettura elegante che avete sempre sognato.