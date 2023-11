Sustainable Cities Challenge: Venezia tra le 10 città finaliste della sfida globale per la mobilità

Venezia è una delle 10 città finaliste per la Sustainable Cities Challenge, sfida globale per la mobilità che aiuta le città a prepararsi per il futuro e sostiene le innovazioni che promettono di trasformare la vita di milioni di persone in tutto il mondo. E’ promossa da Toyota Mobility Foundation, in collaborazione con Challenge Works e il World Resources Institute ed il premio finale è di 9 milioni di euro.

“Negli ultimi anni, sotto la guida del sindaco Luigi Brugnaro, la città di Venezia ha migliorato le proprie infrastrutture e i servizi di mobilità sostenibile. L’obiettivo è l’aumento del numero di utenti che si affidano a mezzi di trasporto sostenibili, adottando soluzioni innovative – è il commento dell’assessore alla Mobilità Renato Boraso – Ci auguriamo che il passaggio a scelte più sostenibili porti a una riduzione delle emissioni di gas serra, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua e a un miglioramento della qualità della vita della comunità locale”.

Sebbene l’obiettivo attuale della candidatura di Venezia sia la promozione di nuove opzioni di mobilità sostenibile per i veicoli acquatici e terrestri, se vincerà, il team della città valuterà tutti i problemi di mobilità con gli stakeholder locali al fine di identificare il modo migliore per supportare questo settore.

“Le sfide di open innovation, infatti, progrediscono ed evolvono nel tempo, man mano che le esigenze specifiche della città vengono comprese più da vicino – ha aggiunto Boraso – Il territorio di Venezia è unico poiché è allo stesso tempo antico e moderno, costruito sia sulla terra che sull’acqua, e richiede un sistema di trasporto sostenibile che possa passare agevolmente dai due ambiti, collegando l’entroterra al centro storico, alle isole e viceversa, riducendo l’impatto ambientale attraverso soluzioni a basse emissioni di anidride carbonica e rinnovabili”.

Durante il periodo di apertura delle candidature, sono pervenute oltre 200 domande da più di 150 città in 46 Paesi del mondo. Sono stati valutati: l’impatto che la sfida avrebbe avuto, come sarebbero stati accolti gli approcci di open innovation, la portata a livello cittadino e l’obiettivo vero e proprio della candidatura. Tra le finaliste, troviamo città in Brasile, Colombia, India, Italia, Malesia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti.

Tecnici di Venezia saranno invitati a frequentare un’accademia per lo sviluppo e il supporto delle potenzialità del suo progetto, entrando a far parte di una più ampia rete di altri team di città innovative.

Tre città finaliste saranno infine selezionate per lanciare le proprie sfide cittadine e, a metà del 2024, sarà esteso un invito a innovatori globali per collaborare con le città vincitrici. Gli innovatori potranno essere soggetti locali, che risiedono nella città o nel paese prescelto, o provenire da qualsiasi altra parte del mondo, ma dovranno aver ideato soluzioni applicabili e mirate per le città vincitrici.

Ryan Klem, direttore operativo presso la Toyota Mobility Foundation, ha dichiarato: “Questa selezione mostra come le città di tutte le dimensioni in tutto il mondo debbano affrontare un’ampia varietà di sfide per la mobilità. Possiamo osservare come queste città si stiano già impegnando per migliorare i loro sistemi di trasporto e siamo davvero entusiasti di iniziare a sostenerle direttamente nella prossima fase della Sustainable Cities Challenge.”

“Queste città hanno evidenziato diverse aree in cui l’innovazione ha il potenziale per rendere i sistemi di mobilità più sostenibili, flessibili e accessibili – ha detto Kathy Nothstine, responsabile di Future Cities di Challenge Works – La Sustainable Cities Challenge porterà città e innovatori a collaborare con i residenti per creare soluzioni su misura che rispondono alle sfide del mondo reale attraverso l’open innovation.”

Ben Welle, direttore del trasporto integrato e dell’innovazione presso il WRI Ross Center for Sustainable Cities ha sottolineato che “Rendendo i sistemi di trasporto più sicuri, sostenibili e convenienti, le città possono migliorare l’accesso a luoghi di lavoro e a scuole, migliorando la salute delle persone. La Sustainable Cities Challenge contribuirà a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nelle città di tutto il mondo.”

La Sustainable Cities Challenge è finanziata dalla Toyota Mobility Foundation ed è stata progettata in collaborazione con Challenge Works e World Resources Institute. Challenge Works è un leader internazionale nello sviluppo di programmi di sfida per stimolare nuovi pensieri e trovare soluzioni creative ai problemi che affliggono la società. Il World Resources Institute è un’organizzazione di ricerca globale che lavora con partner per sviluppare soluzioni pratiche che migliorino la vita delle persone e che garantiscano che l’ambiente naturale possa continuare a prosperare.

Le altre 9 città selezionate sono: Bangalore, India, Detroit, Stati Uniti, Fortaleza, Brasile, Medellín, Colombia, Città del Messico, Messico, New Orleans, Stati Uniti, Seberang Perai, Malesia, Varanasi, India, York, Regno Unito.