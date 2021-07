Superstar di Bollywood Aamir Khan annuncia il suo divorzio

La superstar del cinema indiano Aamir Khan, uno degli attori più noti di Bollywood, e sua moglie, la regista Kiran Rao, hanno annunciato la loro separazione sabato dopo 15 anni di matrimonio.

La famosa coppia di Bollywood ha rilasciato una dichiarazione dicendo che la loro rottura è stata decisa di comune accordo, ma che cresceranno il figlio insieme e continueranno a lavorare su progetti comuni.

“Durante questi quindici bellissimi anni trascorsi insieme, abbiamo condiviso una vita di esperienze, gioia e risate”, hanno detto. “Ora vorremmo iniziare un nuovo capitolo della nostra vita, non più come marito e moglie, ma come co-genitori e famiglia l’uno per l’altro”.

Grande star nel suo paese natale, protagonista di due storici successi in India, “3 idiots” (2009) e “Ghajini” (2008), Amir Khan è noto anche all’estero in particolare per aver prodotto e interpretato “Lagaan”, il film che ha presentato Bollywood al pubblico occidentale e ha vinto una nomination all’Oscar per i film stranieri nel 2002. L’attore, produttore e regista 56enne e sua moglie, 47 anni, si sono sposati nel dicembre 2005.

Attivista per cause umanitarie e politiche, Aamir Khan ha recitato in un remake del successo hollywoodiano del 1994 “Forrest Gump”, intitolato “Laal Singh Chaddha”, la cui uscita è prevista per la fine del 2021