Supercoppa: la Lazio alza la coppa al cielo battendo la Juve per 3-1

L’edizione della supercoppa di quest’anno ha visto impegnate Juventus e Lazio. Ad alzare il trofeo sono i biancocelesti, che hanno sconfitto per 3-1 la Vecchia Signora. Una prestazione simile a quella vista in campionato regala cosí la seconda supercoppa di fila alla squadra di Inzaghi.

IL MATCH

A sbloccare la partita è Luis Alberto, il re degli assist del campionato, che sfrutta un suggerimento di Milinkovic. Allo scadere della prima frazione di gioco, i bianconeri trovano la rete del pareggio grazie a Paulo Dybala, uno dei più in forma della squadra, che insacca dopo una respinta di Strakosha su conclusione di CR7. Al 66′ Sarri decide di abbandonare il tridente per passare al 4-3-1-2, inserendo Ramsey al posto di Higuain. Sette minuti più tardi arriva la rete del sorpasso, firmata da capitan Senad Lulic: il numero 19 apre il piatto destro bucando Szcsesny dopo il prolungamento di testa di Marco Parolo (subentrato a Luis Alberto) di un cross di Manuel Lazzari. La Lazio chiude la partita con uno splendido gol su punizione di Danilo Cataldi, che al 96′ porta gli uomini di Inzaghi a festeggiare nuovamente la seconda vittoria di fila in poche settimane sulla capolista del campionato italiano.