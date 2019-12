“Sulla strada di Betlemme”, al via la sfida amatoriale organizzata dalla Pro Loco

L’inaugurazione dei presepi si terrà sabato 21 dicembre alle ore 17 a cui farà seguito il Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, laboratori per bambini, una Performance Teatrale dell’Associazione Panarte, spettacolo musicale natalizio e naturalmente Babbo Natale pronto ad accogliere tutti i bimbi nella propria casa.

Il concorso si chiuderà il 29 dicembre quando una giuria specializzata valuterà le diverse natività e assegnerà i premi per ogni categoria (Il presepe più originale; Le statue più belle; Il paesaggio più ricco di dettagli; Il presepe più fedele alle Sacre Scritture; Il presepe con migliore resa prospettica; Il presepe artisticamente più coerente; Menzione speciale). Importantissimo sarà anche il voto popolare visto che il giudizio dei visitatori che nella settimana di Natale si recheranno ad ammirare i presepi servirà per determinare il Premio di Preferenza Popolare. Anche questa giornata sarà ricca di avvenimenti come il Concerto di Fine Anno della Banda Musicale “G.Giuliano – Città di Rocca d’Evandro”, la “Tombolata Scostumata” un vero e proprio Viaggio nella tradizione popolare napoletana e naturalmente laboratorio ed animazione per i bambini.