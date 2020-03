Stupefacenti: Carabinieri arrestano un uomo.

A Pontedera (PI), nelle trascorse ore notturne, i militari della locale Compagnia Carabinieri, nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto dello spaccio di droga e di applicazione delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto un 39enne.

Più dettagliatamente, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato l’uomo notificandogli un’ordinanza di applicazione della misura cautelare ai fini estradizionali, emessa dalla Corte di Appello di Firenze su richiesta dell’Autorità Giudiziaria albanese, per reati in materia di stupefacenti.

Arrestato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.