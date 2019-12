Stranger europe a barcellona. continua il viaggio fuori dall’ordinario

Ema Stokholma e Mattia Briga in questo episodio di Stranger Europe, su Rai4, giovedì 5 dicembre in seconda serata, andranno alla scoperta di Barcellona, la cosmopolita capitale della Catalogna.

Barcellona è una città dedita all’arte e in continua evoluzione. Una città in costante fermento, culturale e politico. La città è sempre stata meta turistica e quindi scoperta in ogni suo angolo.

Ma è ancora possibile scovare delle piccole perle nascoste?

Ema e Briga ci porteranno dentro una città inedita e ricca di curiosità.

I due viaggiatori entreranno in una cappella sconsacrata per conoscere Marenostrum, il più potente supercomputer europeo.

Dai calcoli all’architettura incompiuta di Gaudì passando per Palazzo Mornau, nel quartiere gotico, per farsi una cultura sulla cannabis.

La piccola città nascosta nel Refugio 307, con la sua rete di tunnel, li riporterà alla Guerra Civile Spagnola…

