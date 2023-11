#stradeCittaMetroTo. Quasi pronto il ponte in frazione Villa di Lemie

Sono in dirittura di arrivo i lavori sul ponte in frazione Villa del comune di Lemie, lungo la Strada Provinciale n. 32 “della valle di Viù” al km 19+700: nei giorni scorsi sono state effettuate, con esito positivo, le prove di carico per il collaudo statico.

Il ponte, in pietra scolpita, attraversa la Stura di Viù ed è stato costruito nel 1892, quattro anni prima dell’apertura della carrozzabile Viù-Lemie, inaugurata poi nel 1896: dal punto di vista della viabilità è un’opera strategica per l’accessibilità all’alta valle di Viù. Grazie al cofinanziamento di 980mila euro ottenuto con il Decreto Ponti, il Comune di Lemie ha provveduto alla redazione, approvazione e affidamento dell’intervento, come stabilito da apposita intesa con la Città metropolitana di Torino perl’adeguamento strutturale e stradale dell’opera d’arte: i lavori sono partiti nel mese di maggio

“ Il Comune di Lemie” commenta il vicesindaco con delega alle opere pubbliche della Città metropolitana Jacopo Suppo “merita un plauso per essersi fatto carico dell’intervento, tecnicamente, nella gestione dell’appalto e della sua esecuzione: un esempio in questo momento di particolare difficoltà nella gestione dei cantieri”

L’arco unico in pietra locale, lungo circa 15 metri, è stato completamente messo a nudo, e la struttura è stata rinforzata con iniezioni di malta e con l’irrobustimento dei giunti. È stato quindi costruito il nuovo impalcato, leggermente a sbalzo rispetto all’arco e con doppio senso di marcia percorribile anche dai mezzi pesanti.

Per garantire la percorribilità della Sp 32 durante i lavori, l’impresa ha costruito un guado a doppio senso di marcia utilizzando degli scatolari messi a disposizione dalla Città metropolitana di Torino. Anche la viabilità di accesso al ponte è stata predisposta, ampliando la sezione delle due curve adiacenti al ponte.

Entro la fine del mese di novembre i lavori verranno completati con la realizzazione della nuova pavimentazione stradale, la riapertura al transito del ponte, la rimozione del guado provvisorio e la sistemazione finale dell’alveo del torrente Stura