#stradeCittaMetroTo Chiusure viabilità: Sp. 49 di “Ribordone” e Sp 53 di “S.Giorgio”

Sp. 49 di “Ribordone” il 19 e 20 ottobre

Per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione lungo la Sp. 49 di “Ribordone” dal Km. 1+400 al Km. 1+900 circa nel territorio del Comune di Sparone è prorogata la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, esclusi mezzi di soccorso e forze dell’ordine (con deviazione del transito per Ribordone su strade limitrofe) nei giorni 19 e 20 ottobre 2023 dalle 8 alle 18.

Sp 53 di “S.Giorgio” il 25 e 26 ottobre

Per lavori di ripristino della pavimentazione dopo un intervento urgente di riparazione di una condotta dell’acquedotto al Km. 8+000 della Sp 53 di “S.Giorgio” , nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese, è previsto il divieto di transito per l’utenza transitante in direzione Caluso-Ozegna con deviazione su percorso alternativo nei giorni 25 e 26 ottobre 2023.