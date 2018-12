“Storie di alternanza”, la premiazione degli studenti di Matera

Giovedì 20 dicembre gli studenti dell’IIS “Morra” di Matera verranno premiati, dopo aver vinto il secondo Premio nell’evento nazionale “Storie di alternanza”.

Gli studenti dell’IIS “Morra” di Matera si sono aggiudicati il secondo Premio nell’evento nazionale “Storie di alternanza”, promosso da Unioncamere. Si tratta di un risultato prestigioso, data la partecipazione di 1102 istituti scolastici, che hanno presentato complessivamente 1190 progetti per il Premio. Giovedì 20 dicembre, a partire dalle 10 nel Salone camerale della sede di Matera della Camera di Commercio della Basilicata, ai ragazzi verrà consegnato un attestato di partecipazione e sarà proiettato il video che si è aggiudicato il secondo Premio di “Storie di alternanza”.

La Camera di Commercio della Basilicata conferma così il suo impegno nel valorizzare l’alternanza scuola-lavoro “come leva di conoscenza e di avvicinamento al mondo del lavoro da parte degli studenti”, comunica la stessa Camera in una nota. La settimana scorsa, presso le sedi di Potenza e Matera, si è svolto un Open Day per fornire informazioni in merito al Registro nazionale dell’Alternanza, “che consente ai dirigenti scolastici di consultare le caratteristiche delle aziende per cercare di trovare le migliori profilazioni rispetto ai tematismi di studio degli studenti e alle loro aspirazioni”. “Assistenza, infine, è stata fornita anche agli imprenditori sul bando che assegna voucher a chi ospita studenti in alternanza. Si è riscontrata una partecipazione soddisfacente, sono in fase di analisi le istanze ritenute ammissibili”.