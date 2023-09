WWI – Osservatorio Internazionale sul cibo e la sostenibilità: presentazione del Cross Country Report 2023

“Confcommercio continua la collaborazione con l’Osservatorio Internazionale sul cibo e la sostenibilità, apprezzandone la capacità di offrire una visione globale del problema dello spreco alimentare, continuando ad operare sia nei diversi Tavoli istituzionali in cui è impegnata, sia promuovendo e sostenendo azioni virtuose tra i propri operatori”, così Lino Enrico Stoppani, vice presidente vicario di Confcommercio, nel corso della presentazione odierna del Cross Country Report 2023 curato dall’Osservatorio Internazionale sul cibo e la sostenibilità.

“L’interesse dei consumatori per la lotta allo spreco alimentare – aggiunge – si conferma alto e quest’anno possiamo cogliere più nel dettaglio, in particolare, la sensibilità e la capacità recettiva dei giovani e giovanissimi verso le informazioni utili a innescare sane abitudini per non sprecare cibo.”

“Il Report dell’Osservatorio – continua Stoppani – ha messo in luce l’importanza del binomio tra il consumatore e il mondo della distribuzione e della ristorazione, lasciando emergere la predisposizione al cambiamento da parte dei consumatori e il loro stretto legame con le iniziative da parte dei negozi e dei pubblici esercizi, che quotidianamente sono in grado di incidere in modo capillare. Questo non può che rafforzare la scelta di Confcommercio di investire nel prezioso lavoro di monitoraggio e di ricerca dell’Osservatorio Internazionale su Cibo e Sostenibilità e sostiene gli sforzi già intrapresi da molte imprese, nonostante le contingenze del momento.”

“Andiamo avanti quindi – conclude il vice presidente di Confcommercio – contando sul coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, non ultimo il consumatore sempre più protagonista delle proprie scelte di consumo, il mondo dell’istruzione, i tecnici della salute, il settore economico oltre che la politica.”