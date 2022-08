StatisticAll, Festival della Statistica e della Demografia: l’appuntamento è rinviato a dopo le elezioni del 25 settembre

Istat, la Società italiana di Statistica (Sis) e la Società Statistica Corrado Gini annunciano il rinvio dell’ottava edizione di StatisticAll, Festival della Statistica e della Demografia.

La decisione di spostare la manifestazione a una nuova data, che sarà individuata comunque entro l’anno, si è resa necessaria a seguito dell’indizione dei comizi elettorali per il 25 settembre.

Istat, in particolare, deve rispettare il cosiddetto silenzio elettorale. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, articolo 9 comma 1, come tutte le altre amministrazioni pubbliche anche l’Istituto nazionale di statistica non può infatti svolgere attività di comunicazione diverse da quelle effettuate in forma impersonale e caratterizzate da requisiti di indispensabilità, indifferibilità.

L’organizzazione del Festival sta concordando con il Comune di Treviso le nuove date, che appena possibile saranno comunicate.

Tutte le info su http://www.festivalstatistica.it/