 Stasera con Fondazione Nitti “Quattro dialoghi di cento anni fa”

Quest’anno si celebra il centenario del governo di Francesco Saverio Nitti, figlio della Basilicata, a cui l’omonima fondazione dedica una serie di appuntamenti.

Sono tante le attività in programma per celebrare i cento anni dal governo Nitti (1919-1920), alla cui presidenza del consiglio c’era il lucano Francesco Saverio Nitti. La Fondazione Nitti ha organizzato una serie di eventi per ricordare il cittadino di Melfi, in provincia di Potenza, chiamato a traghettare il paese in uno dei momenti più difficili della sua storia. Si parte proprio da questa sera, domenica 21 luglio alle 21, Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea. Insieme alla compagnia teatrale “Opera”, sotto la regia di Gianpiero Francese, si rivivranno i momenti, le decisioni, le poste in gioco e le storie di quel periodo tanto teso quanto cruciale nella storia della nostra Repubblica.

La compagnia ha scelto “Quattro dialoghi di cento anni fa”, quattro conversazioni rivissute, originariamente tenutesi tra Nitti e quattro personaggi che hanno ruotato attorno alla sua vita: il suo maestro, Giustino Fortunato; il suo avversario, Gabriele D’Annunzio; un suo importante collaboratore, Maurizio Capuano; e con sua moglie, Antonia Persico Cavalcanti. “È con vivissima soddisfazione che Maratea si appresta a dare il suo contributo alla realizzazione del programma che la Fondazione Nitti – di cui il Comune è Socio fondatore – va svolgendo attorno al centenario del governo Nitti, che non poteva non avere tra i luoghi di riferimento anche Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea in cui sia in quegli anni sia poi al ritorno dal lungo esilio il presidente Nitti ebbe la serenità ambientale per scrivere le sue opere più significative”, ha detto Sindaco di Maratea Daniele Stoppelli.