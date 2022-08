Notizie



Si comunica che, a far data dal 24/08/2022, presso le otto Circoscrizioni saranno in distribuzione per gli aventi diritto i tesserini venatori per la stagione 2022/2023. I giorni di ricevimento per il rilascio saranno i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.