Stadio comunale Cellole: oggi iniziano i lavori

Si aprono stamattina i cantieri per i lavori di completamento e messa in sicurezza del campo sportivo comunale ‘Lorenzo Montecuollo’. Soddisfatto l’assessore allo Sport, Giovanni Di Meo, che attraverso il mutuo di 250mila euro ottenuto nell’ambito del Protocollo d’Intesa Anci-Ics (Iniziativa Sport Missione Comune 2018) renderà possibile la riqualificazione dello stadio. Un progetto ambizioso a cui l’amministrazione comunale, targata Cristina Compasso, sta lavorando da tempo. Importante il contributo fornito anche dall’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Iovino, che insieme a Di Meo ha seguito da vicino il progetto. I lavori allo stadio interesseranno l’agibilità dell’intera struttura, la realizzazione di nuovi spalti con la suddivisione degli stessi per gli ospiti, nuove poltroncine, sistemazione dei bagni, adeguamento della pubblica illuminazione per gli allenamenti serali, sistemazione degli spogliatoi e realizzazione di un campo di calcetto adiacente. “Vorrei tranquillizzare i tifosi e gli sportivi che tali lavori non creeranno alcun problema alla normale prosecuzione del campionato. Anzi, il nostro intento è quello di offrire alla nostra squadra ‘ASD Cellole Calcio’ uno stadio del tutto nuovo e degno di una compagine sportiva che quest’anno disputa la Promozione”, ha commentato Di Meo.