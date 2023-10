Si alza il sipario sulla sesta edizione del Festival dello Sport, dedicato alla Grande bellezza dell’attività sportiva, in tutte le sue forme. Una manifestazione che, con ben 150 eventi e 200 ospiti, si conferma ogni anno all’insegna dell’inclusione. Nell’incontro Acqua Azzurra, al Palazzo della Regione, quattro nuotatori della Nazionale Paralimpica Italiana di Nuoto hanno condiviso sfide e progetti, tra cui le Paralimpiadi di Parigi e il sogno di abbattere gli stereotipi verso lo sport paralimpico.

Lo sport è uno solo, al di là delle divisioni e delle differenze. Lo dimostra la Nazionale italiana di nuoto paralimpico, divenuta la più forte del mondo grazie alla grinta e al talento dei suoi atleti che, attraverso molteplici successi, hanno contribuito a sdoganare e a valorizzare lo sport paralimpico. Una realtà che passa ancora in sordina, nonostante la sua recente evoluzione e le enormi potenzialità degli sportivi che ne sono protagonisti. I quattro nuotatori Simone Barlaam, Carlotta Gilli, Alberto Amodeo e Giulia Ghiretti hanno raccontato il proprio percorso di crescita all’interno della Nazionale paralimpica che, nata dal progetto Pola, è poi arrivata ad anellare una serie incredibile di vittorie culminata con il successo alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2020, che si sono svolte durante la pandemia. Carlotta Gilli, entrata nel Guinness World Records 2023 con 6 record di vasca lunga e 4 di vasca corta, ha raccontato il difficile passaggio dalla Federazione Italiana di nuoto alla Federazione italiana di nuoto paralimpica, che è riuscita ad affrontare attraverso la consapevolezza che nuoto olimpico e paralimpico hanno la stessa dignità. Giulia Ghiretti, ex ginnasta prestata al nuoto in seguito all’infortunio che le ha cambiato la vita, ha ripercorso la storia della Nazionale, divenuta grande grazie alla coesione e al senso di appartenenza dei suoi membri, che nuotano per l’orgoglio di tutta la squadra. Simone Barlaam, ad ora il più grande nuotatore paralimpico, vincitore di una medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo e 19 volte campione del mondo, fin da piccolo cittadino del mondo, ha arricchito la propria esperienza agonistica attraverso il dialogo e la connessione con culture diverse. Alberto Amodeo, ex giocatore di pallanuoto, dopo un incidente ha deciso di lasciare la palla per dedicarsi esclusivamente al nuoto. Tra le sfide future della Nazionale, adesso anche parte del corpo della Polizia di Stato, le Paralimpiadi di Parigi, che i quattro atleti sperano di vivere finalmente a 360 gradi, alla presenza del pubblico, un’emozione che non hanno potuto provare durante le Olimpiadi di Tokyo.

