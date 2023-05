I casinò dal vivo sono molto popolari. E le ragioni di questo successo sono chiare. Scegliendo, ad esempio, il Sportaza live casino, l’utente può godersi un gioco reale ed essere quasi realmente presente nella sala, pur essendo a casa o in qualsiasi altro luogo. Tuttavia, per creare questa “atmosfera di presenza reale”, gli specialisti dei casinò devono lavorare sodo. Vediamo più da vicino quali sono le apparecchiature e le tecnologie che consentono di trasmettere tutto ciò che accade in tempo reale.

Macchine fotografiche e attrezzature speciali ad esse collegate

L’attrezzatura principale che fornisce le riprese è costituita dalle telecamere. Sono installate nello studio in cui si svolge il gioco. Sono gestite da operatori professionisti. È molto importante che le telecamere non solo abbiano la migliore risoluzione, ma offrano anche una panoramica completa di tutto ciò che accade nella sala.

I decodificatori vengono utilizzati insieme alle telecamere. Vengono utilizzati per decodificare i flussi di segnale. Grazie a queste apparecchiature, gli utenti possono guardare la partita in alta definizione e vedere letteralmente ogni dettaglio.

Vengono utilizzati anche codificatori e convertitori, con l’aiuto dei quali il video viene convertito in vari formati e in formato digitale. Tutto questo è necessario per garantire una trasmissione stabile, senza interruzioni anche di un decimo di secondo, e per assicurare che la trasmissione sia condotta con alta qualità su piattaforme con software diversi.

Naturalmente, qualsiasi parco giochi, compreso il Sportaza live casino, utilizza diversi mezzi tecnici aggiuntivi. Si tratta di microfoni, impianti di illuminazione, dinamica e molto altro. Sembrerebbe che questi siano solo mezzi tecnici aggiuntivi, quindi la loro qualità può essere ignorata. Ma in realtà, tutto è assolutamente importante. Se, ad esempio, il microfono è un po’ troppo forte o rumoroso, i giocatori al tavolo si sentiranno immediatamente a disagio.

Quali caratteristiche devono avere le telecamere in un casinò live?

I parametri e le capacità principali di questa apparecchiatura sono i seguenti:

Alta risoluzione. Le telecamere devono avere una risoluzione elevata. Solo in questo caso il video sarà chiaro e di alta qualità.

Buona sensibilità alla luce. Apparecchiatura in grado di scattare in diverse condizioni di luce, comprese aree scure e luminose.

Angolo di visione ampio. Le telecamere devono avere un ampio angolo di visuale per coprire una vasta area di un tavolo o di un’area di gioco.

Resistente a jitter e vibrazioni. I parchi giochi, compreso il Sportaza live casino , utilizzano telecamere resistenti al jitter e alle vibrazioni per garantire una registrazione video stabile senza interferenze.

Caratteristiche aggiuntive. Come l'autofocus, lo zoom e la rotazione per un'osservazione più dettagliata.

Trasferimento dati affidabile. Le migliori telecamere trasmettono correttamente i video ai monitor di sorveglianza.

Integrazione con il sistema di sicurezza. È importante che la tecnica sia compatibile con il sistema di sicurezza generale del casinò, compresa la capacità di registrare video, monitorare e analizzare.

Privacy e protezione dei dati. Le telecamere di alta qualità impediscono l’accesso non autorizzato e garantiscono la privacy dei clienti.

Affidabilità e durata. Naturalmente, è nell’interesse dello stesso Sportaza live casino scegliere telecamere che siano affidabili e durature.

Ma le telecamere di alta qualità non sono tutto ciò che serve per il funzionamento di un casinò live. Oltre alle attrezzature, per le riprese è necessario anche un software. Con l’aiuto di questo software, gli specialisti possono elaborare i dati. Vengono utilizzati sistemi di gestione dei contenuti, di sicurezza e di crittografia. Sono stati implementati anche diversi programmi di gestione. Ad esempio, il programma di controllo della telecamera consente di scegliere l’angolazione desiderata per la trasmissione o la qualità e la risoluzione del video trasmesso. Un altro aspetto importante è la sicurezza. A tal fine, vengono utilizzati vari metodi di crittografia e protezione dei dati sensibili dell’utente.