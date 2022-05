San Daniele del Friuli, 31 mag – La ripartenza dopo la

pandemia racconta della forte determinazione di una comunità,

quella del Friuli Venezia Giulia, che si rispecchia e cresce nei

valori dello sport, come il ciclismo, questa sera protagonista a

San Daniele del Friuli con tanti campioni italiani e della nostra

regione. A pochi giorni dalla tappa del Giro d’Italia, il Friuli

Venezia Giulia ospita infatti un altro evento di alto livello,

con atleti del calibro di Vincenzo Nibali, ciclista che ha

annunciato il ritiro e che questa sera omaggerà la nostra regione

con quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione

ufficiale in gara.

Lo ha rimarcato l’assessore regionale alle Finanze che questo

pomeriggio è intervenuta allo start di “We Like Bike Criterium

Città di San Daniele”, la prima gara per professionisti che

l’omonimo Consorzio sandanielese ha organizzato dopo il periodo

pandemico (l’edizione zero, vinta proprio da Nibali, si era

tenuta nel 2019). Alla competizione, un percorso di 1.400 metri

ripetuti ad anello, hanno partecipato molti big italiani di

questa importante disciplina sportiva, tra cui Ciccone, Dainese,

Oldani, Formolo e Pozzovivo.

Nel portare il saluto del governatore, l’esponente della Giunta

ha ringraziato gli organizzatori per non aver mai perso la

fiducia nel progetto durante il lockdown e sottolineato come

siano ora stati premiati da un evento che conta la straordinaria

partecipazione del giovane bujese Jonathan Milan, medaglia d’oro

nell’inseguimento a squadre ai giochi olimpici di Tokyo 2020, ma

anche campione d’Europa nell’inseguimento individuale agli

europei di ciclismo su pista e campione mondiale a Roubaix nel

2021. Assieme a lui anche Alessandro De Marchi “Il Rosso di Buja”

e Davide Cimolai, freschi dal Giro d’Italia.

L’assessore regionale ha ricordato come la nostra sia una regione

storicamente vocata al ciclismo, una disciplina che rappresenta

il carattere dei friulani e che è esempio per le nuove

generazioni: coerenza, costanza, gioco di squadra, sacrificio,

perseveranza e determinazione nel raggiungere i propri obiettivi

sono i valori da trasmettere ai ragazzi, specialmente in questa

complessa epoca storica dove la buona socialità ha dovuto

necessariamente cedere temporaneamente il passo a un’interfaccia

virtuale e con una guerra scoppiata ai confini dell’Europa che ha

scosso profondamente il sentire di tutti. Anche in questo senso,

ha aggiunto l’assessore, il ciclismo è un modello, poiché lo

sport è confronto costruttivo nella pace.

“We Like Bike Criterium Città di San Daniele” è solo il primo di

una serie di eventi che il Consorzio dedicherà a tutti gli

appassionati della bicicletta nel corso dell’estate 2022. Il 19

giugno prossimo, ad esempio, si terrà il convegno

dell’Associazione italiana velocipedi con sfilata nelle del

centro con bici d’epoca, alcune con una storia di più di cento

anni.

ARC/PT/ma