Sport. Sabrina Figuccia: “Con il tiro con l’arco l’inclusione sociale diventa protagonista”

Notizie

Mappa









“Lo sport non è soltanto agonismo, spesso esasperato, ma deve essere soprattutto un momento di inclusione sociale, in particolar modo quando riguarda discipline che non hanno grandissima visibilità mediatica.

E la manifestazione che si è svolta stamattina all’istituto zootecnico ne è la dimostrazione più lampante. Protagonisti della giornata di promozione dello sport è stato il tiro con l’arco, attraverso la federazione di categoria, la Fitarco, insieme con gli “arcieri grifoni di Sicilia”.

E’ uno degli sport più antichi, nato praticamente con l’uomo, un tempo strumento di caccia e di sopravvivenza per procacciarsi il cibo, adesso, invece, il tiro con l’arco è diventato un modello educativo in cui equilibrio psico-fisico e disciplina si sintetizzano in una continua sfida con sè stessi.

Da sempre sport olimpico, in Italia, e in Sicilia in particolare, vanta numerosi campioni, che stamattina si sono cimentati in una cornice naturalistica che offre tantissime opportunità anche in un’ottica di inclusione sociale. Concentrazione, attenzione, disciplina e un’ottima preparazione atletica, sono le caratteristiche principali di una disciplina che permette di trascorrere parecchio tempo all’aria aperta, coniugando così uno stile di vita sano e salutare con il divertimento e un pizzico di competitività, che non guasta mai”.

Lo ha dichiarato l’assessora allo Sport, Sabrina Figuccia.