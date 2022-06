Sport: Regione, corsa podistica diffonde rispetto per ambiente

Trieste, 2 giu – Nella giornata in cui si celebrano i principi

fondanti della Repubblica italiana è giusto ricordare che grazie

allo sport ogni giorno valori importanti quali l’amicizia, la

lealtà e soprattutto il rispetto vengono trasmessi alle nuove

generazioni.

E’ quanto ha sottolineato in sintesi l’assessore regionale alla

Difesa dell’Ambiente all’avvio dal Monte Grisa della corsa

podistica “43° Napoleonica”, quarta prova del 20° trofeo

provinciale, organizzata dal Cral Trieste Trasporti.

L’assessore ha rimarcato come iniziative come quella odierna non

veicolano solo il rispetto per l’avversario ma anche per

l’ambiente, indubbiamente amico di chi pratica la corsa.

ARC/EP