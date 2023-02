Federico Rosei, professore ordinario di Chimica Industriale presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Trieste, è stato insignito del premio “Spirit of Salam Award” per l’anno 2023.

Il prestigioso premio “Spirit of Salam Award” è stato conferito dall’International Centre for Theoretical Physics – ICTP, e viene annunciato ogni anno in occasione del compleanno di Abdus Salam. Il premio è destinato a coloro che, come Salam stesso, hanno lavorato instancabilmente per promuovere lo sviluppo della scienza e della tecnologia nelle zone svantaggiate del mondo.

Il prof. Federico Rosei si è recentemente trasferito dall’Institut National Recherche Scientifique (Montréal, Canada) al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli studi di Trieste.

Gli altri due premiati per l’anno 2023 sono il prof. Tino Nyawelo, dell’University of Utah (Salt Lake City, USA) e al prof. Hugo Celso Perez Rojas del Instituto de Cybernetics Mathematics and Physics (ICIMAF), Department of Theoretical Physics, Cuba.

Spirit of Salam Award 2023: https://www.ictp.it/news/2023/1/spirit-salam-awardees-announced-0

L’elenco dei Premiati degli anni precedenti: https://www.ictp.it/prize/spirit-abdus-salam-award