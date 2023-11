Spinaceto, riapre ufficio anagrafico

A 3 anni dalla chiusura, riapre mercoledì 8 novembre la sede distaccata dell’Ufficio Anagrafico di Largo Niccolò Cannella a Spinaceto.

A darne comunicazione la presidente del IX mMunicipio Titti Di Salvo.

“In via sperimentale l’apertura avverrà ogni mercoledì dalle 8,30 alle 13 – spiega – L’ufficio avrà 3 funzioni: rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche, servizio di supporto ai cittadini con deficit informatico per la formazione sulle modalità di ottenimento dei servizi on line, modalità attraverso cui si possono acquisire ormai gran parte dei certificati, informazione e l’orientamento sui servizi erogati dall’Ufficio Anagrafico. L’immobile nel quale si trova l’Ufficio anagrafico – dice ancora Di Salvo – è anche il luogo scelto dalla nostra amministrazione per l’investimento di 1 milione e mezzo messo a disposizione in ogni Municipio dal Campidoglio per i progetti della città dei 15 minuti. Parliamo della scelta di qualificare e riqualificare anche con i servizi una parte importante del nostro territorio di cui largo Cannella è fulcro logistico, ma anche simbolico. Non sarebbe stato possibile – conclude – senza l’impegno massimo di tutti gli uffici, la disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori, il confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali. A tutti loro il ringraziamento mio e della Giunta“.