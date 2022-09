Spi-Cgil Bologna nelle piazze del territorio dal 3 al 10 settembre

Il sindacato pensionati SPI-CGIL di Bologna sarà nelle piazze e in tanti luoghi di passaggio e di ritrovo dei cittadini di tutto il territorio bolognese (quartieri e Comuni) nelle mattinate dal 3 al 10 settembre. Si potranno ricevere informazioni su diritti, benefici, BONUS, servizi previdenziali, fiscali e sanitari. Sarà una bella opportunità per parlare della diminuzione delle tasse sulle pensioni, dell’aumento dei salari e degli stipendi, della cancellazione del lavoro precario, di buona sanità, di servizi socio sanitari efficienti, di una riforma fiscale equa che combatta l’evasione e di una legge sulla non autosufficienza.

L’iniziativa rientra nella campagna dello Spi regionale che vedrà il sindacato dei pensionati impegnato nelle stesse date in tutte le piazze emiliano-romagnole. Non vogliamo interferire con la campagna elettorale, ma ci farà piacere invitare i cittadini ad andare a votare: è una delle poche occasioni che abbiamo per esercitare un diritto che ci rende cittadini e non sudditi.

ECCO DOVE SONO I PRESIDI DELLO SPI CGIL SUL TERRITORIO BOLOGNESE: