Venerdi 27 maggio 2022 è in programma uno spettacolo teatrale per ragazzi dai 12 anni in su e adulti presso l’Oratorio Sant’Angelo in Viale Romagna 15 a Rozzano.

Il racconto invita a riflettere sulla piaga sociale del bullismo, ma anche su ombre e contraddizioni del nostro presente.

Per partecipare scrivere a :

rozzano@cuorevisconteo.it