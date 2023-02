Disponibili i dati sulla spesa per la protezione dell’ambiente (2016-2020) sul data warehouse I.Stat – tema “Conti nazionali”, sottotema “Conti ambientaliSpese per la protezione dell’ambiente”.

Il conto della spesa per la protezione dell’ambiente misura quanto spendono famiglie, imprese e Amministrazioni Pubbliche per acquistare servizi di protezione dell’ambiente, l’ammontare degli investimenti sostenuti da chi vende servizi di protezione ambientale e tutte le spese sostenute per realizzare attività in proprio. Sono inclusi i trasferimenti netti verso il resto del mondo che rispondono a finalità ambientali.

Il conto, elaborato secondo gli standard europei dei conti ambientali monetari, è coerente con i concetti e i princìpi dei conti nazionali (SEC 2010) e pertanto fornisce misure direttamente rapportabili agli aggregati macroeconomici quali Pil, investimenti, consumi intermedi e finali.

Le serie sono state riviste in seguito alla introduzione di innovazioni e miglioramenti di metodi e fonti. Per effetto delle revisioni introdotte le serie sono disponibili a partire dal 2016 e non sono confrontabili con le edizioni precedenti.

Per la prima volta, secondo quanto stabilito dal Regolamento Delegato della Commissione (Ue) N. 125/2022 (che ha modificato il precedente Reg. 691/2011 sui conti economici e ambientali), le stime comprendono anche i consumi intermedi di servizi per la protezione dell’ambiente e, per ciascun aggregato, sono articolate secondo le seguenti voci della delle attività per la protezione dell’ambiente (CEPA): protezione dell’aria e del clima; gestione delle acque reflue; gestione dei rifiuti; protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e delle acque di superficie; abbattimento del rumore e delle vibrazioni; protezione della biodiversità e del paesaggio; protezione dalle radiazioni, ricerca e sviluppo, altre attività di protezione dell’ambiente.

Le principali fonti informative utilizzate sono i conti economici nazionali – principalmente le tavole risorse e impieghi e i conti delle amministrazioni pubbliche per funzione – e le spese delle imprese per la protezione dell’ambiente rilevate attraverso le indagini SCI (Sistema dei Conti delle Imprese) e PMI (Piccole e Medie Imprese ed esercizio di arti e professioni).

Le serie sono diffuse anche tramite IstatData, la nuova banca dati in cui saranno progressivamente migrati tutti i contenuti di I.Stat. Fino al completo trasferimento dei dati i due sistemi coesisteranno.

