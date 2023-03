Complici le nuove abitudini dei consumatori, sempre più orientati verso lo shopping online, molte aziende hanno integrato l’e-commerce nel loro modello di business.

Si tratta di un cambio di rotta che ha determinato una maggiore attenzione alla logistica e che ha posto l’accento sull’importanza dell’imballaggio nella fase di spedizione dei pacchi.

L’importanza dell’imballaggio

Affinché le merci restino integre durante la consegna e giungano a destinazione in perfette condizioni, è fondamentale sapere come imballare un pacco in modo adeguato, come spiegato dal web magazine di Lyreco nell’approfondimento dedicato.

Si tratta di una procedura che richiede la massima attenzione poiché, ponendo cura e precisione nella scelta dei materiali da imballaggio, la fase di spedizione può rappresentare un plus per l’azienda e soddisfare in modo più completo le aspettative dei clienti.

Per fare in modo che durante il trasporto non si verifichino imprevisti è quindi fondamentale disporre delle giuste forniture, oltre ad avere alcuni accorgimenti che assicurino una fase di imballaggio perfetta.

Spedizione pacchi: come scegliere le scatole giuste

Il supporto che non deve mai mancare, in qualunque attività che effettui spedizioni, è il contenitore esterno. Oggi ne esistono di tutti i tipi, dalle classiche scatole con chiusura adesiva o a incastro alle scatole americane, prodotti disponibili sia a onda singola sia a onda doppia e presenti in una vasta gamma di misure.

Naturalmente, è necessario poter disporre sempre di scatole di cartone di diverse dimensioni, in parte perché permettono di ridurre i costi per i materiali da imballaggio e gli sprechi derivanti dall’utilizzo di involucri più grandi del necessario, in parte poiché una scatola in cartone dalle dimensioni giuste ottimizza lo spazio e può assicurare una maggiore protezione delle merci.

Difatti, per tutelare i prodotti da tutti gli urti che potrebbero subire durante le fasi di movimentazione, è necessario scegliere una scatola di dimensioni leggermente superiori rispetto all’oggetto da spedire, così da non aderire perfettamente alle pareti in cartone ma che, al contrario, preveda lo spazio necessario per l’inserimento di uno strato intermedio di protezione.

Materiale di riempimento: perché è indispensabile nelle spedizioni

Il materiale di riempimento è un supporto immancabile per proteggere i pacchi da colpi e urti accidentali. L’imbottitura crea infatti uno strato di cuscinetto fra il cartone e il contenuto, assorbendo efficacemente tutte le sollecitazioni che altrimenti finirebbero per danneggiarlo.

Le proposte di riempimento sono di diverso tipo: si va dai cuscini di schiuma ai cuscini ad aria, dalle patatine riempitive ai rotoli di film a bolle. Naturalmente, la scelta dipende sempre dalla tipologia di merce da spedire così come dalle esigenze di imballaggio; infatti, ogni soluzione risponde a una specifica necessità: proteggere, bloccare, ammortizzare o riempire i vuoti. Tutti i materiali sono però accomunati da un assetto leggero così da non gravare sui costi della spedizione.

Come realizzare un imballaggio perfetto per la spedizione

I materiali da imballaggio sono fondamentali per ottenere il meglio in fase di stoccaggio e spedizione, ma è altrettanto importante riuscire ad utilizzarli in modo ottimale. Ad esempio, per confezionare un pacco perfetto per la spedizione, ma soprattutto capace di resistere agli urti, è fondamentale tenere in considerazione il volume del contenuto e il materiale di riempimento, facendo sì che lo strato posto a protezione sia sufficiente ad assorbire gli shock.

Altrettanto essenziale è sigillare il pacco con del nastro adesivo adatto alle spedizioni, ricordando che deve essere applicato su superfici asciutte e pulite e che, in fase di scelta, è importante considerare a quali fattori di stress sarà sottoposto.

Pianificare e controllare la fase di preparazione dei pacchi permette di spedire con maggiore efficienza, riducendo gli sprechi e il volume dei resi e determinando un aumento dei profitti.