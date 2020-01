Specialisti in frodi per anziani, arrestati.

Presi sul fatto mentre si facevano consegnare euro 4.950 da un 81enne.

L’operazione “take away” della guardia mobile di Latina è andata a buon fine, erano mesi, infatti, che avevano luogo investigazioni massiccie in grado diindividuare i truffatori che affliggevano gli anziani appellandosi a “questioni familiari urgenti”(del tutto infondate) per estrorcere denaro. I due colpevoli, di origine napoletana, hanno fatturato in un mese l’ammontare complessivo di euro: 100.000. Ulteriori indagini sono ancora in corso per verificare altri casi di truffa sospetti.