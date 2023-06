Rapallo – E’ quanto accade in Corso Goffredo Mameli tra carte, documenti che non vengono trasmetti alle società incaricate all’esecuzione degli interventi urgenti richiesti da parte un anziana donna di 85 anni.

la signora A.B. si è recata ben cinque volte presso il Punto Enel di Rapallo e a distanza di oltre 50 giorni la funzionaria preposta all’accettazione ad all’invio dei documenti non ha svolto il proprio operato, invitando nuovamente l’anziana donna a recarsi allo sportello. Ovviamente la circostanza ha causato gravi danni alla cliente che si vecde costretta a pagare una penale di 150 euro al giorno per interruzione dei lavori a favore dell’impresa edile che non è in grado di portare a termine il cantiere per condotta negligente del personale Enel.

L’anziana donna messa al corrente degli eventi è stata colta da malore.