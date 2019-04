Sparatoria a Roma Cinecittà: due uomini in scooter sparano davanti a un bar. Due feriti

Di nuovo una sparatoria a Roma, questa volta nel quartiere di Cinecittà. Oggi intorno alle 16 due uomini, in sella ad uno scooter, hanno esploso colpi di arma da fuoco davanti al Petit bar di via Flavio Stilicone, zona Don Bosco. I due malviventi si sono fermati un istante, hanno tirato fuori una pistola ed esploso molti colpi di arma da fuoco in direzione di altri due uomini, fermi davanti al locale, senza preoccuparsi minimamente di tutta la gente presente in strada in quel momento. Due persone sono rimaste coinvolte, riportando ferite alle gambe e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina che ora stanno indagando sul fatto. Per il momento sarebbero stati rinvenuti solo cinque bossoli, e le forze dell’ordine sono alla ricerca del sesto. Si attende l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici.

I due uomini rimasti feriti nella sparatoria sono entrambe romani, uno di 51 e l’altro di 66 anni, già noti alle forze dell’ordine. La strada in cui è stato aperto il fuoco è una strada molto trafficata, i passanti si sono radunati intorno al bar transennato dai carabinieri.