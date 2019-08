Spagna: butta il frigo in una scarpata e viene scoperto

Ad Almeria, un uomo ha gettato un frigo in una scarpata. Adesso dovrà pagare una multa.

Ad Almeria, Andalusia, un uomo ha gettato un frigo in una scarpata profonda diversi metri. Non solo, durante le sue “gesta”, si è fatto riprendere da un amico.

Dopo ha diffuso spavaldamente il video sul web. Sembra non essere la prima volta che l’uomo si dia a certi tipi di prodezze. On-line è stato trovato un altor suo video in cui getta una lavatrice in una scarpata.

Questa volta, tuttavia, non è riuscito a farla franca. La Guardia Civil lo ha rintracciato proprio grazie ai filmati. Una volta trovato, l’uomo è stato costretto a pagare una salatissima multa da 45mila euro.

Inoltre, lui e il suo amico, hanno ricevuto l’obbligo di andare in fonda alle scarpate a riprendere sia il frigorifero che la lavatrice per smaltirli nel modo corretto.

Un contrappasso quasi dantesco, se si pensa al contenuto del video. Nel filmato, infatti, i due compari ridono, dicendo che la loro in realtà è un’azione di riciclaggio.

Peccato che la Guardia Civil abbia un altro senso dell’umorismo. Sul profilo Twitter ha postato una foto dei due intenti a recuperare il frigorifero con la didascalia “Buon lavoro ragazzi”.

Questa avventura del frigorifero, con ogni probabilità, sarà la loro ultima “spedizione ecologica”.