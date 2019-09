Spaccio di droga in corso Perrone e vico delle Mele, arrestati

Nel pomeriggio di martedì 24 settembre 2019 i carabinieri hanno arrestato due spacciatori. La pattuglia della stazione Maddalena, in vico delle Mele, ha tratto in arresto in flagranza un cittadino della Serra Leone di 25 anni, gravato di pregiudizi di polizia e irregolare, poiché notato mentre cedeva in cambio di 20 euro 2 grammi circa di marijuana a un 57enne. Il pusher, perquisito, è stato trovato in possesso di altri due grammi della stessa droga.

In corso Perrone il Nucleo Operativo di Sampierdarena ha proceduto all’arresto per cessione di sostanza stupefacente di un nigeriano di 35 anni, gravato da pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, poiché aveva ceduto a un suo connazionale un involucro, poi recuperato, che conteneva 13 grammi di marijuana in cambio di una somma di denaro.

Gli acquirenti saranno segnalati alla prefettura quali assuntori, le droghe e il denaro sono stati sequestrati. Questa mattina gli arrestati sono stati processati con il rito direttissimo.