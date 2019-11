Spaccio di droga: arresti a Tor Bella Monaca e al Pigneto

Controlli dei carabinieri: due arresti per spaccio di droga a Tor Bella Monaca e al Pigneto.

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio, un 25enne nato a Roma da famiglia slava, con precedenti, sorpreso “a lavoro” nella piazza di spaccio di via dell’Archeologia. Per cercare di farla franca il ragazzo ha pensato bene di scagliarsi contro i militari, colpendoli entrambi, in particolare uno con una testata al volto ma è stato comunque bloccato.

Quando i Carabinieri lo hanno perquisito, dalle sue tasche sono spuntate 13 “palline” di cocaina e 110 euro, ritenuti provento della sua attività illecita. Il pusher violento, trattenuto in caserma, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I Carabinieri contusi sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata e guariranno in pochi giorni.

Al Pigneto, da tempo zona sorvegliata speciale, in risposta alle legittime istanze di sicurezza da parte dei residenti e dei commercianti. Nel corso dei quotidiani pattugliamenti del quartiere, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante hanno arrestato un cittadino del Senegal di 25 anni, con precedenti e senza fissa dimora.

L’uomo, tenuto d’occhio dai militari in borghese, è stato sorpreso, in via del Pigneto, mentre cedeva dosi di marijuana ad un “cliente”, un uomo di 61 anni originario di Torino. Per il pusher sono scattate le manette ai polsi e il successivo trasferimento in caserma, in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo; l’acquirente, dopo essere stato identificato dai Carabinieri, è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore di droghe. Sequestrati 2,2 g di marijuana e 190 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.