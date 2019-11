Spaccia cocaina ed eroina in via di Prè, arrestato

Nel corso della serata di sabato 23 novembre 2019 uno straniero, dopo essersi appartato con due persone in via di Prè, ha ceduto agli stessi dosi di cocaina ed eroina in cambio di alcune banconote da dieci euro. I tre, notati dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Centro, immediatamente sono stati fermati.

I due acquirenti, un albanese di 22 e un genovese di 29 anni, entrambi gravati da pregiudizi di polizia, saranno segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore, un 18enne senegalese, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, perquisito è stato trovato in possesso di una modica somma di denaro, sequestrata insieme alla droga.

Il 18enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e uso personale. Sarà processato con rito direttissimo.