Spaccia a studenti, arrestato

I carabinieri hanno arrestato il pusher che spacciava anche agli studenti di una scuola superiore in via Zara, ad Albaro. In manette è finito un giovane di 23 anni che aveva allestito la centrale di spaccio in un garage con seconda entrata proprio nel cortile dell’istituto superiore di quella strada. I militari sono arrivati allo spacciatore grazie ai controlli svolti durante tutto l’anno scolastico mirato al contrasto del consumo di droga tra gli studenti.

Nel corso della perquisizione del box, i carabinieri hanno trovato circa 90 grammi di hashish, 72 semi di pianta di marijuana e residui di fiore della stessa, 8 telefoni cellulari, utilizzati per farsi contattare dai clienti, 2 coltelli a serramanico e 550 euro in contanti.