Sostegno di Città metropolitana di Torino per la salvaguardia dell’occupazione

I lavoratori della Lear di Grugliasco tramite le rappresentanze sindacali si sono rivolti nei giorni scorsi con una lettera aperta a Città metropolitana di Torino per chiedere supporto istituzionale alla vertenza che vede 300 di loro – su un totale di 420 – a rischio esubero.

“Un appello che Città metropolitana di Torino ha raccolto, consapevoli come siamo del ruolo dell’indotto automobilistico sul nostro territorio” commenta il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo che oggi ha risposto ufficialmente alla lettera insieme alla consigliera metropolitana delegata alle politiche di sviluppo economico Sonia Cambursano

“La crisi dell’indotto automobilistico colpisce duramente la realtà metropolitana e la vertenza Lear è solo l’ultima in ordine di tempo, purtroppo tra le emergenze occupazionali” scrivono Suppo e Sonia Cambursano alle RSU della Lear di Grugliasco, annunciando che mercoledì 22 novembre al viaggio della delegazione di operai/operaie e rappresentanze sindacali dello stabilimento di Grugliasco al Ministero delle imprese e del made in Italy a Roma si unirà con una presenza istituzionale la consigliera metropolitana delegata alle politiche sociali Valentina Cera.

“La Città metropolitana di Torino si unisce alle voci delle altre istituzioni che chiedono la salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori della Lear e aspettano dall’azienda un nuovo piano industriale che consenta la continuità delle attività produttive” aggiungono Suppo e Sonia Cambursano.

Inoltre la Città metropolitana mette a disposizione la somma di 2mila euro per contribuire alle spese della trasferta al Ministero.