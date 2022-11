Soste irregolari e disagi per i disabili – Dichiarazione del Vice Presidente vicario del Consiglio comunale

Notizie



«Desidero fortemente segnalare i gravi disagi a cui sono sottoposti alcuni cittadini appartenenti a fasce disagiate, ovvero disabili che a causa dell’inciviltà ed insensibilità di alcuni automobilisti che posteggiano, contravvenendo le norme del codice stradale, nei pressi dei marciapiedi, là dove sono state abbattute le barriere architettoniche, impedendo la normale e sicura circolazione delle carrozzine.

Tale situazione è diventata insostenibile (ogni giorno lo scenario è lo stesso) crea gravi pericoli all’incolumità fisica dei già svantaggiati cittadini poiché sono costretti a transitare lungo la sede stradale. Altri disagi gravi riguardano l’impossibilità per i disabili di entrare nella maggior parte degli esercizi commerciali, uffici pubblici, farmacie ecc…

Questo è certamente un problema che riguarda tutta la città di Palermo ma la mia segnalazione è mirata alle zone di Via Ausonia angolo Via Briuccia, Via Alcide De Gasperi e dintorni.

Chiedo a codesto Comando degli interventi urgenti affinché siano sensibilizzati gli indisciplinati e si dimostri a quelle fasce più deboli e bisognose che le istituzioni sono presenti e sensibili alle loro legittime esigenze».