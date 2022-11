Sono in corso le iscrizioni alla quarta edizione de Il Censimento permanente sui banchi di scuola

Manca meno di un mese alla scadenza delle iscrizioni per partecipare alla quarta edizione de Il Censimento permanente sui banchi di scuola, l’iniziativa Istat, svolta grazie alla collaborazione del Ministro dell’Istruzione (Nota del Ministero dell’Istruzione), pensata per le classi terze, quarte e quinte di scuola primaria e per le classi di scuola secondaria di primo grado.

Ciascun insegnante può registrare la propria classe entro il 12 dicembre 2022, basta inserire i dati richiesti nel form predisposto e dichiarare di accettare l’informativa.

In seguito, è sufficiente seguire le indicazioni pubblicate nel Regolamento dell’anno scolastico 2022/23, scaricare il percorso formativo, presto online, e partecipare al Contest, suddiviso in una competizione statistica, le Censigare (fine febbraio 2023), e in un concorso creativo sul tema “Censimento e territorio” (entro marzo 2023).

Vi ricordiamo che la partecipazione è gratuita!

Per saperne di più, visita il sito de Il Censimento permanente sui banchi di scuola e guarda il video che spiega come partecipare. Se desideri continuare a ricevere informazioni sul progetto, accetta l’informativa sulle comunicazioni.

Vi aspettiamo!