Sono almeno i 16 morti causati dalle alluvioni in Uganda

La Croce Rossa afferma: Piogge incessanti lungo tutto il Corno d’Africa

Si susseguono da settimane le alluvioni in Uganda, la Croce Rossa dona un bilancio complessivo di almeno 16 decessi, ma potrebbe anche trattarsi di un numero molto più elevato.

In Uganda alluvioni senza preavviso, frane e smottamenti stanno continuando a distruggere migliaia di abitazioni e sommergono o cancellano molte strade, rendendo difficili i soccorsi per quanto riguarda oltre una decina di regioni, afferma la Bbc.

I soccorsi sono eseguiti principalmente dalla Croce Rossa. I volontari sostengono di aver recuperato i cadaveri che galleggiavano a pelo d’acqua oppure impigliati sugli alberi nella regione collinare di Bubdibugyo.

La BBC rammenda che le piogge sono il rimasuglio della tempesta tropicale Pawan nell’Oceano Indiano, la quale ha flagellato vaste aree dell’Africa orientale, provocando in totale centinaia di morti e milioni di sfollati temporanei.