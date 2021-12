Sono 19.215 i nuovi casi, 66 morti Tasso positività al 3,8%

Sono 19.215 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 21.042.

Sono invece 66 le vittime in un giorno, ieri erano state 96. Sono 501.815 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 565.077. Il tasso di positività è al 3,8% (ieri era al 3,7%). Sono invece 829 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 54. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.697, 158 in più rispetto a ieri.



Sono state 478.058 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri; un dato di gran lunga superiore al target minimo di 350mila fissato per quel giorno dalla struttura del commissario Francesco Figliuolo. Di sabato si assiste solitamente ad un calo delle somministrazioni, che si è registrato anche ieri, ma in misura inferiore al passato: venerdì erano state 554.956. Le stime delle vaccinazioni per i primi 12 giorni di dicembre previste dal Commissario per le Regioni (un minimo di 4,6 milioni di somministrazioni complessive) sono state già ampiamente sopravanzate visto che, quando manca ancora il dato di oggi, si è già a quota 5.129.537, per una media di 466.322 al giorno.

Si vedrà ora se ci sarà un superamento anche dei target anticipati dalla struttura del generale Figliuolo per i prossimi giorni: 500mila dosi quotidiane dal 13 e al 17 dicembre, 350mila giornaliere il 18 e 19 dicembre, di nuovo 500mila dal 20 al 24, 300mila il 25 e il 26, per un totale di 6 milioni e 300mila inoculazioni dal 13 al 26 dicembre.

Un’ulteriore spinta alla campagna vaccinale ci sarà da giovedì prossimo quando sarà aperta alla fascia 5-11 anni, mentre mercoledì scatterà l’estensione dell’obbligo al personale scolastico, militari, forze di polizia e del soccorso pubblico.