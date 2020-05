Solo un nuovo caso positivo in Valle D’Aosta

Un altro morto e un solo nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta per il coronavirus Covid-19

Lo riporta il bollettino dell’Unità di crisi specificando che le vittime sono salite a 139, 71 uomini e 68 donne, tra i 45 e i 100 anni (età media 82 anni). Salgono a 700 i guariti (25 in più di ieri). I casi positivi sono 1.143 dall’inizio dell’epidemia (ieri erano 1.142) e 304 quelli attuali (329). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 76 (due in Rianimazione) mentre gli altri 228 contagiati sono in isolamento domiciliare.