Solo sei in terapie intensive Umbria

Scendono a sei, tre meno di ieri, i pazienti ricoverati per il Covid nei reparti di terapia intensiva dei vari ospedali dell’Umbria. Dove a fronte di mille e 435 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è stato rilevato un solo positivo in più (1.406 casi totali). Dopo diversi giorni si torna però a registrare una nuova vittima, la 71/a. E’ il quadro aggiornato alle 8 di venerdì 8 maggio dalla Regione.

Continua anche il calo degli attualmente positivi, ora 180 (-15).

I guariti sono 1.155 (+15) e 61 clinicamente guariti (+7).

I ricoverati sono 53 (-3).

Le persone in isolamento domiciliare sono 758 (-11), sempre alla stessa data ne risultano uscite 17.331 (+327).