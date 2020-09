Software revisione contabile: come si usano, chi li utilizza

Le novità degli ultimi anni che riguardano la revisione contabile sono state attuate all’interno di una più ampia politica volta a evitare la crisi d’impresa. Mentre in passato solo un ristretto numero di imprese era tenuto a nominare un revisore, o un collegio di revisori, oggi l’obbligo corre per tutte le SRL, anche per quelle di piccole dimensioni. La speranza del legislatore è quella di ridurre in modo significativo fallimenti e cessazioni d’impresa, intervenendo prima che una crisi sia in atto; lo si può fare grazie alla revisione.

Software revisione: di cosa si tratta?

Sono oggi disponibili semplici software di revisione contabile, che permettono ai revisori di acquisire tutte le informazioni riguardanti una realtà imprenditoriale, in modo da valutarne la coerenza con la relazione di gestione d’impresa.

I software di revisione contabile aziendale oggi presenti in commercio permettono al revisore di svolgere la propria attività in modo rapido e sicuro; non solo, sono in grado anche di guidarlo nei diversi passi della revisione, a partire dalla valutazione del rischio da svolgere prima di accettare il compito.

La revisione contabile svolta tramite software

I passi che di revisore deve svolgere durante il proprio lavoro sono vari: si parte dalla valutazione del rischio, per arrivare poi allo svolgimento dei diversi controlli previsti e alla produzione di appositi report. In alcuni casi il revisore lavora in team, con altri membri, in modo da condividere le diverse operazioni.

I software revisione contabile permettono di eseguire ognuno dei passi sopra indicati in maniera più rapida, precisa e ottimizzata. Prima di tutto tracciando e mappando ogni singolo passaggio del processo di revisione, in modo da limitare la presenza di errori metodologici. Alcuni programmi operano in cloud, cosa che consente di avere sempre a disposizione i dati archiviati, non solo dalla postazione lavorativa.

Perché svolgere la revisione contabile

Come abbiamo detto tutte le SRL hanno oggi l’obbligo per legge di effettuare una regolare revisione contabile. Sono però molte anche le aziende che svolgono questo tipo di controllo su base volontaria; questo permette di ottenere informazioni per quanto riguarda lo stato effettivo dei conti aziendali.

In alcuni casi la revisione si effettua in occasione di posizionamento sul mercato delle azioni di un’impresa o di parte dell’attività stessa, o in seguito ad una proposta di acquisizione. Attraverso la revisione, infatti, si ha la possibilità di quantificare l’effettivo valore di un’attività imprenditoriale, anche nel caso in cui si desideri venderla a terze parti.

Chi svolge le operazioni di revisione

A svolgere l’attività di revisione contabile deve essere un apposito revisore, solitamente una società, autorizzato dal Ministero dell’Industria, che a tale scopo ha istituito il registro dei revisori contabili. Ci sono società al cui interno è eletto un collegio sindacale, i cui membri devono far parte del registro dei revisori legali. Questi soggetti sono solitamente delle società che svolgono questo tipo di controlli, offrendo anche la loro autorevolezza, che avvalora in modo netto i dati indicati all’interno della revisione. Per farlo in modo rapido utilizzano appositi software di revisione contabile.