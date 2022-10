SMAU 2022, l’assessore Varì è intervenuto al tour safari: “La Regione sostiene i giovani talenti”

Si è conclusa oggi la fiera internazionale SMAU 2022 a Milano (FieraMilanoCity) alla quale la Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo economico, insieme a Fincalabra, ha aderito per consentire alle aziende di fare rete, interagire, collaborare e cogliere opportunità di business. La Regione, oltre al proprio stand istituzionale, era presente con altri 10 stand dedicati a start up innovative calabresi d’eccellenza, selezionate da Smau, e alcune proposte in concorso per il premio SMAU dell’innovazione.

Le start up hanno avuto la possibilità, in un’ottica di open innovation, di fare matching con aziende corporate di importanza nazionale ed internazionale.

Colossi nazionali come la Ferrari e Toyota hanno manifestato il proprio interesse per la start up Coverride che ha brevettato gadget tecnologici applicabili ai telefonini. La start up Naturextralab, che estrae principi attivi dalle piante officinali per sviluppare alimenti funzionali, ha attratto le attenzioni di player farmaceutici importanti. O ancora, il robot automatizzato Tod System, a controllo digitale, è stato oggetto di interesse da parte di Esselunga. Diverse le start up, Domino, Doctorium, Medical e Senseledge, nel settore Health, hanno avuto modo di stabilire potenziali relazioni commerciali con aziende del settore come Chiesi, Vodafone, Scalehealth e Sas. Così come la start up che opera nel settore dell’intelligenza artificiale, Revelis, oggetto di grande interesse da parte di aziende che operano nel settore Ict. Nel settore industrial lo spin off dell’Unical, Smart2test, che sviluppa la propria tecnologia nell’ambito di una collaborazione con il CERN di Ginevra, ha stabilito importanti relazioni con aziende interessate al prodotto. Infine, Guidesforyou si è interconnessa con aziende interessate alla valorizzazione dei beni culturali e non solo come la Ferrari.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Rosario Varì, è intervenuto nel “tour Safari Smau” per salutare le start up calabresi e approfondirne la conoscenza e si è detto particolarmente soddisfatto dell’iniziativa.

“La partecipazione ad eventi come Smau – ha sottolineato Varì – rientra pienamente nelle strategie della regione Calabria di sostenere i giovani talenti calabresi disposti a fare impresa in mercati di nicchia ad alto tasso di innovazione. Questa due giorni ha dimostrato che la Calabria esprime un ecosistema dell’innovazione particolarmente dinamico ed il forte interesse dimostrato da importanti corporate nazionali e internazionali verso le nostre aziende è motivo di orgoglio e soddisfazione.”

L’assessore nel precisare, inoltre, che “l’innovazione, supportata dalla ricerca, rappresenta uno dei principali fattori per la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, e quindi in grado di generare sviluppo e occupazione” ha altresì annunciato l’adozione, a brevissimo, di importanti strumenti finanziari a sostegno delle start up.

“Nell’ambito del Prrogramma 2021-2027 – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico – saranno infatti stanziati oltre 500 Meuro a sostegno delle politicy di ricerca, sviluppo, innovazione e competitività e 170 Meuro per la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione”.

Nel corso della manifestazione l’assessore Varì, insieme al presidente di Smau, Pierantonio Macola, nell’ambito del Premio Innovazione Smau, ha avuto modo di premiare la Distilleria F.lli Caffo, che ha realizzato una completa automazione del processo di produzione in ottica 4.0 senza modificare qualità e tradizione; il Museo Archeologico di Crotone, per aver adottato tecnologie 3D e applicativi di realtà virtuale nella valorizzazione dei beni culturali; il Comune di Cirò Marina per la realizzazione di uno spazio di socialità con l’utilizzo di materia plastica riutilizzata. Tutti i progetti sono stati sviluppati in collaborazione con i Poli tecnologici finanziati dalla Regione Calabria nell’ambito del Por Fesr Calabria 2014-2020.

L’assessore ha avuto altresì modo di complimentarsi con Michela Carollo, della Start Up Doctorium, che in occasione del World Enterpreneurs Day 2022 è stata inserita nelle prime 50 imprenditrici italiane più innovative.