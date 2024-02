Situazione Critica a Vicenza a Causa del Maltempo: Appello del Sindaco e Interventi della Protezione Civile

Il maltempo continua a colpire duramente il Veneto, con la protezione civile che ha lanciato un’allerta rossa per il rischio idraulico e idrogeologico in diverse zone della regione, mentre altre sono sotto allerta arancione. La linea ferroviaria Milano-Venezia rimane bloccata tra Vicenza e Padova, aggravando la situazione già critica.

Appello del Sindaco di Vicenza

Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha descritto la situazione come “critica”, evidenziando “allagamenti significativi, soprattutto nella zona del Retrone”. Ha quindi invitato i cittadini a evitare gli interrati e i sottopassi in tutta la città, nonché a limitare gli spostamenti per agevolare le operazioni di soccorso e di intervento della protezione civile.

Allagamenti e Interventi della Protezione Civile

Nelle prime ore della giornata, numerosi allagamenti sono stati segnalati a Vicenza e Altavilla Vicentina. La Protezione Civile è intervenuta prontamente con l’uso di pompe e sacchi di sabbia per contenere la situazione. Il Consorzio Bacchiglione ha segnalato allagamenti anche nei comuni dei Colli Euganei a causa dell’incapacità della rete minore di reggere la portata d’acqua.

Situazione dei Fiumi

La situazione dei fiumi è altrettanto critica, con lo scolo consortile Nina che ha esondato in località Lovertino di Rovolon, causando danni ad alcune abitazioni. Anche il torrente Aldegà ha iniziato a straripare nei comuni di Monteforte d’Alpone e San Bonifacio, con rischi di invaso in zone di laminazione.

Conclusioni

In conclusione, il Veneto si trova attualmente ad affrontare una grave emergenza a causa del maltempo, con particolare riferimento alla situazione critica a Vicenza. È fondamentale che la popolazione segua attentamente le indicazioni delle autorità e adotti le dovute precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.