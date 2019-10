Sit-in della Lega al Compidoglio

Sit-in della Lega in Campidoglio per chiedere le dimissioni della Raggi.

I leghisti manifestano davanti al Campidoglio per chiedere le dimissioni del sindaco Virginia Raggi. La proposta è stata sostenuta sui social con l’hashtag #Raggidimettiti.

Salvini, arrivato a Roma proprio in occasione della protesta, ha gridato al megafono: “Sarai brava a fare la cuoca, la mamma, l’avvocato, ma fare il sindaco non è il tuo mestiere. È Il peggior sindaco degli ultimi trent’anni, si faccia una passeggiata per Roma e si dimetta”.

Ovunque dai rifiuti si ricavano “calore, energia e ricchezza, a Roma no. La sindaca Raggi ha bloccato tutto per 3 anni. Io vado a Fonte Laurentina e trovo cumuli di rifiuti che prendono fuoco e tossicamente entrano nelle scuole e nelle case. Se uno per 3 anni non fa una mazza, se non cambiare assessori e dirigenti…”, ha aggiunto il leader della Lega.

Dal canto suo, Virginia Raggi ha risposto: “Abbiamo visto Salvini, io continuerei a chiedergli dove sono gli agenti di polizia che aveva promesso per Roma. Diciamo che chiacchiera tanto ma conclude poco”.