Sit-in al Pantheon per Patrick Zaky

Gli attivisti di Amnesty International hanno organizzato un sit-in al Pantheon per chiedere la liberazione di Patrick Zaky, il ricercato detenuto al Cairo.

Il ricercatore egiziano è infatti detenuto al Cairo dal giorno del suo rientro in Egitto, avvenuto il 7 febbraio.

La mobilitazione è stata organizzata dai quattro municipi romani a guida Pd, insieme ad Amnesty, Forum del terzo settore Lazio, esponenti del partito democratico, sinistra italiana, Leu e Radicali italiani.

Il 22 febbraio Zaky tornerà davanti al tribunale di Mansura. Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia: “Zaky rappresenta la meglio gioventù egiziana, ricercatori, intellettuali, paradossalmente divenuti nemici dello stato. Bisogna impedire che l’Egitto riconfermi la sua carcerazione preventiva per altri 15 giorni altrimenti per Patrick comincerà un calvario che, lo abbiamo già visto, potrebbe protrarsi per mesi, addirittura anni. La lezione degli ultimi 4 anni, col caso Regeni, insegna che i buoni rapporti non pagano. L’Italia, così come l’Europa, deve fare pressione diplomatica. Il richiamo temporaneo dell’ambasciatore può essere un segnale, poi ci sono altre questioni, come l’interruzione della fornitura di navi da guerra. Non essere duri, davanti a un Paese che viola i diritti umani, vuol dire essere complici”.