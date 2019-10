Siria: Di Maio convoca l’amabasciatore turco in Italia

Il ministro degli Esteri Di Maio ha annunciato durante una diretta Facebook che inviterà l’ambasciatore turco in Italia per discutere quanto sta accadendo con il popolo curdo.

Durante una diretta Facebook, il ministro degli Esteri pentastellato Luigi Di Maio ha fatto un annuncio molto importante. Alla luce delle ultime iniziative turche contro il popolo curdo, ha dichiarato: “Come governo condanniamo l’azione militare, rischia di compromettere la lotta al terrorismo. Le azioni di forza e le azioni militari nel passato hanno fatto soltanto proliferare il terrorismo”.

Marina Sereni, viceministra degli Esteri ha aggiunto in una nota: “Azioni militari unilaterali costituiscono una minaccia ai risultati conseguiti dalla coalizione anti-Daesh, di cui Italia e Turchia sono entrambi importanti membri, e prolungheranno l’instabilità nel Nord-Est siriano, rischiando di creare terreno fertile per il ritorno di Daesh”.

Inoltre, è stata affermanta: “con fermezza la tradizionale posizione italiana per la quale non esiste una soluzione militare alla crisi siriana che, al contrario, può trovare una composizione stabile e duratura solo tornando alla diplomazia internazionale e al dialogo politico. In questo senso è stato ribadito il pieno sostegno del nostro Paese all’azione dell’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria Geir Pedersen”.