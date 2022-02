Sindaco Genova incontra prete comunità ucraina

E’ durato circa un’ora stamani l’incontro tra il sindaco di Genova Marco Bucci e padre Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina ligure.

All’incontro, nell’ufficio del sindaco hanno partecipato anche l’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale e Oleh Sahaydak, dell’associazione Pokrova.

“Dialogare è fondamentale per capire come possiamo essere di aiuto come città – ha detto Bucci – come comunità e come amministrazione e siamo a disposizione per essere accanto alla comunità che accoglierà persone dall’Ucraina, sia per quanto riguarda alloggi che per la parte burocratica. Incontrerò in questo senso il Prefetto e capiremo insieme quale siano le strade migliori da seguire perché le persone che giungeranno nella nostra città, seppur in questa situazione, si possano sentire accolte nel migliore dei modi”.

Padre Tarasenko ha commentato: “Un incontro come un raggio di sole e di vita perché ha dato tanta speranza, la speranza che si possa fare qualcosa di buono, qualcosa che unisca ucraini cittadini di Genova con altri cittadini di Genova”.

Durate l’incontro, che è durato all’incirca un’ora, sono state pianificate una serie di iniziative condivise attraverso le quali la città esprimerà la sua solidarietà e la sua vicinanza alla comunità ucraina, a partire dalla messa di domenica mattina in Santo Stefano alla quale seguirà un corteo.