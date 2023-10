In caso di sospetta truffa chiamare sempre il numero emergenze 112

Milano, 9 ottobre 2023 – Proseguono gli incontri con anziane e anziani nei quartieri sul tema della prevenzione alle truffe organizzati dalla Polizia locale, in collaborazione con il Pool antitruffa della Procura di Milano, la Prefettura e i municipi.

A partire dalla scorsa primavera sono stati numerosi gli incontri sul tema delle truffe con un calendario che viene periodicamente aggiornato. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 27 ottobre alle ore 15.30 presso il Cam Scaldasole di via Scaldasole, 3/A nel Municipio 1.

Tutti gli incontri sono tenuti dagli agenti della scuola del Corpo della Polizia locale e del Pool antitruffa – composto sia da ‘ghisa’ sia da personale della Polizia di Stato – che raccontano alcuni casi tipici di truffa di cui sono vittime in particolare gli anziani e le anziane, simulando vari scenari per coinvolgere direttamente i partecipanti e spiegare quali comportamenti e precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le Forze dell’ordine.

“La truffa – commenta l’assessora alla Sicurezza Marco Granelli – è un reato odioso perché colpisce le persone nel momento di maggiore vulnerabilità, anche nelle loro case, usando affetti e paure. Informazione e prevenzione costituiscono strumenti efficaci per evitare di cadere vittima di questo reato. Ringrazio gli organizzatori degli incontri in cui mettiamo a disposizione le competenze degli agenti per aiutare a contrastare questo reato”.

Per informazioni sui comportamenti da adottare in caso di sospetta truffa e a chi rivolgersi è possibile consultare le pagine dedicate all’argomento sul sito del Comune di Milano Truffe no grazie – Comune di Milano. Ma soprattutto è importante chiamare il numero unico per le emergenze, il 112.