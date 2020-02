Sicurezza stradale: consegnato nelle scuole il gioco Guidy

Nelle scuole fiorentine è stato consegnato il gioco di carte Guidy per sensibilizzare i bambini sul tema dell’educazione stradale.

L’educazione stradale non deve essere sottovalutata. Per questo motivo, la Regione Toscana ha deciso di distribuire nelle scuole il gioco di carte Guidy.

Oltre 3.000 mazzi sono stati acquistati dalla Regione su iniziativa dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Stradale (Orss), sono stati consegnati oggi, in occasione della prima seduta del 2020 dell’Osservatorio, all’Ufficio scolastico regionale della Toscana.

Guidy è stato sperimentato dalla scuola primaria De Amicis di Sesto Fiorentino a giugno e ad ottobre 2018. Dal momento che i risultati sono stati estremamente positivi, oggi, tramite la consegna delle carte si entra nel vivo del progetto.

L’assessore Vincenzo Ceccarelli ha spiegato che: “Anche le migliori opere stradali per la messa in sicurezza diventano inutili se manca l’educazione al rispetto delle regole e tutti sappiamo che i concetti base dell’educazione sono veramente efficaci se si apprendono da piccoli. Per questo l’Orss e la Regione Toscana dal 2011 promuovono e coordinano iniziative per l’educazione stradale concentrandosi soprattutto sulle attività che coinvolgono le scuole. La collaborazione con il MIUR e con l’Ufficio scolastico regionale preziosa, anche perchè insegnare l’educazione stradale ai bambini permette anche di traghettare importanti messaggi all’interno delle famiglie”.